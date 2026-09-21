Caso Liceo Naval: alumnos pasarán por sistema de reinserción en Maranguita

Seis de los diez adolescentes denunciados por la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros del Liceo Naval Almirante Guise cumplirán cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Los estudiantes ya pasaron sus primeras noches en el establecimiento y serán sometidos a un proceso de evaluación antes de ingresar al sistema de reinserción social.

Durante los primeros 50 días, los adolescentes permanecerán en el área de inducción y diagnóstico, donde serán evaluados en los aspectos psicológico, social y educativo. El objetivo es elaborar un informe psicosocial que permita conocer el perfil de cada adolescente y establecer las medidas de intervención correspondientes. Posteriormente, serán incorporados a un programa de intervención psicoeducativa que contempla un tratamiento especializado debido a que se trata de una investigación por una presunta infracción contra la libertad sexual.

El caso volvió a generar cuestionamientos luego de que Panorama difundiera imágenes en las que se observa a los investigados ingresando a un chifa para cenar después de ocurrido el hecho. Frente a ello, el comandante general de la Marina señaló que la institución tiene como misión garantizar la formación integral y el bienestar de los alumnos, y afirmó que la agresión denunciada vulneró esos objetivos. Además, las familias de los adolescentes deberán participar en una escuela de padres como parte del proceso de reinserción.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

En aproximadamente una semana, los adolescentes iniciarían clases en un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) ubicado dentro de Maranguita. Tras culminar la etapa de bienvenida y diagnóstico, pasarán a convivir con otros jóvenes internados en el centro juvenil, bajo un sistema que contempla seguimiento de sus conductas y actitudes. Las autoridades deberán determinar las medidas de intervención correspondientes mientras continúa la investigación del caso.