Primavera llegará con temperaturas de hasta 30 °C por fenómeno El Niño

La primavera comenzará oficialmente este lunes 22 de septiembre a las 7:05 p. m., pero estará marcada por la influencia del fenómeno El Niño costero. De acuerdo con el Senamhi, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 30 °C durante las horas de mayor incidencia solar, debido principalmente al calentamiento anómalo de la temperatura del mar.

El ingeniero Yuri Escajadillo, vocero del Senamhi, explicó que las condiciones cálidas del océano están influyendo directamente en las temperaturas del aire. Durante las primeras horas del día se esperan registros de entre 18 °C y 19 °C, mientras que en el transcurso de la jornada las temperaturas podrían incrementarse considerablemente hasta llegar a los 30 °C.

El especialista señaló que el calentamiento del mar no solo viene modificando las condiciones actuales, sino que también podría influir en la transición hacia el verano. De esta manera, las temperaturas podrían mantenerse por encima de sus valores habituales durante las próximas semanas, en un escenario condicionado por el desarrollo del fenómeno El Niño costero.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población tomar medidas para protegerse de la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad. El uso de bloqueador solar, ropa adecuada y otras medidas de protección será importante durante la primavera, mientras las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas.