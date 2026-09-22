Mototaxista permanece en UCI tras ser baleado presuntamente por un menor en SJL

Un mototaxista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara luego de ser baleado, presuntamente, por dos sujetos en el distrito de San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió el último sábado y la Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados, entre ellos un adolescente de 14 años, señalado como quien habría ejecutado el disparo.

La pareja de la víctima informó que el mototaxista se encuentra en estado crítico y presenta lesiones en órganos internos, entre ellas perforaciones en el pulmón y el bazo, además de daños en el intestino y el colon.

MENSAJES EXTORSIVOS

El ataque habría quedado registrado por una cámara de seguridad, imágenes que fueron utilizadas por la Policía para ubicar y detener a los dos presuntos implicados. La pareja de la víctima también aseguró haber encontrado un mensaje de presunta extorsión en el celular del mototaxista.

La mujer pidió a las autoridades esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el mototaxista continúa recibiendo atención médica en el Hospital Almenara, donde permanece bajo vigilancia debido a la gravedad de sus lesiones.