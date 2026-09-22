Chiclayo: intensifican trabajos en Pampas de Pimentel para misa del Papa León XIV

Se intensifican los trabajos en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde se desarrollará la misa multitudinaria que ofrecerá el Papa León XIV el próximo 13 de noviembre. Las autoridades regionales vienen coordinando las acciones necesarias para adecuar el lugar ante la llegada de miles de fieles.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, informó que se viene trabajando en distintos puntos que formarán parte de la visita, entre ellos la Plaza de Armas de Chiclayo, la Catedral Santa María y el Santuario Nuestra Señora de la Paz. También mencionó a Zaña, donde se prevé la participación de personas afroperuanas y delegaciones provenientes de zonas andinas de la región.

En las Pampas de Pimentel, las autoridades buscan habilitar un área aproximada de 700 metros por 40 metros para la celebración eucarística. Según el gobernador, la Cámara de Comercio de Lambayeque y empresas privadas, entre ellas la Azucarera Pomalca, vienen apoyando con maquinaria para avanzar con los trabajos, mientras se espera la aprobación de una normativa por parte del Ejecutivo.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, la región cuenta actualmente con poco más de 4 mil efectivos policiales, aunque se ha solicitado al Ministerio del Interior un refuerzo de personal y capacidades operativas, especialmente en inteligencia. Asimismo, se gestiona el apoyo del Ministerio de Salud con hospitales móviles y del IPD para habilitar espacios de contingencia en la explanada del estadio Elías Aguirre ante la llegada de visitantes.