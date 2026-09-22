‘Jhonsson Pulpo’ fue trasladado a la Base Naval del Callao bajo estrictas medidas de seguridad

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, será trasladado e internado en la Base Naval del Callao bajo estrictas medidas de seguridad, según informó el ministro del Interior, César Astudillo. El operativo contará con la participación de la Policía Nacional y estará bajo la conducción del comandante general de la PNP, Fredy López.

El traslado se produce luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. El ministro Astudillo también señaló que el investigado cuenta con una sentencia de cadena perpetua por otros delitos.

“Jhonsson Pulpo fue capturado en La Paz y ya se ha evidenciado que él es el presunto responsable de todo este lamentable suceso ocurrido en Trujillo”, manifestó el titular del Interior. Asimismo, explicó que el internamiento en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad responde a la necesidad de reforzar la custodia del investigado.

DESPLIEGUE POLICIAL

Antes de definirse su traslado a la Base Naval, Cruz Torres fue llevado desde la sede de la Dircote hasta la División de Investigación de Lavado de Activos, en La Victoria, dentro de una tanqueta de la Subunidad de Acciones Tácticas y acompañado de un amplio despliegue policial. Posteriormente, fue trasladado a Medicina Legal y retornó nuevamente a la sede de la Dircote.