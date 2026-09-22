Ate: auto atropella a peatón y destruye paradero

Un peatón resultó herido luego de ser atropellado por un automóvil que terminó impactando y destruyendo un paradero ubicado frente a la Torre Santa Clara 1, en el distrito de Ate. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo blanco se despistó y embistió la estructura, provocando que la víctima saliera despedida varios metros.

El fuerte impacto dejó severamente dañada la infraestructura del paradero, incluidos los fierros, bloques de concreto y sus bases. Un hidrante ubicado en la zona también quedó inservible, mientras que una de las llantas del vehículo terminó completamente destruida producto del accidente.

Tras la destrucción del paradero, los pasajeros se han visto obligados a caminar hasta las inmediaciones de un puente para abordar sus vehículos con dirección a Chaclacayo, Chosica, Ate y otros puntos de Lima Este. Los vecinos expresaron su preocupación por las condiciones en las que quedó la zona y pidieron a las autoridades adoptar medidas para evitar nuevos accidentes.

DETIENEN A CONDUCTOR

El conductor involucrado en el accidente permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes. En tanto, el peatón herido fue trasladado al Hospital de Santa Clara, donde recibe atención médica. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades del caso.