Papa León XIV se reunirá con presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 de la tarde y será recibido oficialmente en la Base Naval del Callao. Luego participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, se reunirá con la presidenta de la República y sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Durante los días siguientes, el pontífice desarrollará actividades pastorales en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su agenda contempla encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, además de celebraciones eucarísticas. En Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral, tendrá diversas actividades y encuentros con los fieles.

En Cusco, León XIV se encontrará con fieles y representantes de la religiosidad popular en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Posteriormente viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

25 MIL VOLUNTARIOS

La organización de la visita contempla además un amplio despliegue de seguridad y la participación de miles de voluntarios. Según Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador general de la visita, en Lima se esperaba contar con 15 mil voluntarios, pero la cifra superó los 25 mil inscritos. El acceso de los fieles a las actividades será gratuito y se brindarán mayores detalles a través de las parroquias.