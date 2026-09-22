Con chaleco antibalas y en el ‘Cazador 2’: así es trasladado ‘Jhonsson Pulpo’ a la Base Naval

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad antes de su internamiento en la Base Naval del Callao. Para el operativo, la Policía Nacional utilizó el vehículo táctico ‘Cazador 2’, un blindado de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) equipado con una torreta y un agente fuertemente armado.

Durante el recorrido, el detenido permaneció esposado y con chaleco antibalas, mientras los agentes de la SUAT adoptaron una formación en cuña para cubrir los diferentes flancos del desplazamiento. Un efectivo permaneció en la torreta del blindado, atento ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo el operativo.

El ‘Cazador 2’ cuenta con protección balística y fue utilizado para reforzar la seguridad durante el traslado. En el despliegue también participaron agentes del Grupo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional. ‘Jhonsson Pulpo’ fue llevado inicialmente a la sede del GRECCO y posteriormente a Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes.

PASARÁ LA NOCHE EN LA BASE NAVAL

Finalmente, el Ministerio del Interior confirmó que Cruz Torres pasará la noche en la Base Naval del Callao. El presunto cabecilla de ‘Los Pulpos’ y su lugarteniente, Gabriel Mendocilla, afrontan 36 meses de prisión preventiva por el caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.