“La China Polo”: investigan quién habría ordenado el asesinato de la candidata

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a una presunta organización criminal que habría planificado y financiado el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”. Según la información presentada durante la audiencia de detención preliminar, los detenidos Luis Obispo Díaz y Ronald Toro habrían brindado datos que permitieron establecer que el crimen fue planificado desde Lima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los presuntos sicarios habrían sido contratados para ejecutar el ataque y trasladados desde Lima hacia el norte del país. El comandante general de la PNP, Fredy Mendoza, señaló que uno de los detenidos habría dado detalles sobre la ruta seguida desde Lima, pasando por Chimbote y Huaraz, hasta llegar a Caraz.

La investigación también apunta a que inicialmente el ataque habría sido planificado en Nuevo Chimbote, durante una actividad proselitista. Sin embargo, luego de que Aponte Polo denunciara presuntas amenazas, habría reforzado su seguridad personal, lo que habría llevado a los implicados a modificar su plan. Posteriormente, tres presuntos cómplices habrían sido enviados como refuerzo tras el primer intento fallido.

DILIGENCIAS CONTINÚAN

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad de un alojamiento en las que se habría identificado a tres presuntos cómplices: dos hombres y una mujer. Mientras continúan las diligencias para determinar la participación de los involucrados y establecer quiénes habrían ordenado el crimen, el jefe de la Dirnic, general José Antonio Zavala, señaló que hasta el momento no existen elementos que vinculen a Los Pulpos con el asesinato, aunque tampoco descartó otras hipótesis, entre ellas un eventual móvil político.