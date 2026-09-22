Defensoría advierte desfase en plataforma “Sí Se Ve” para reportar casos de violencia escolar

Una madre denunció que su hijo habría sido víctima de violencia física en más de 18 ocasiones dentro del entorno escolar. Según su testimonio, los casos fueron reportados a través de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, aunque cuestionó la falta de seguimiento a las denuncias.

La madre señaló que, pese a haber registrado los hechos, no habría recibido información suficiente sobre el avance de los casos. Además, afirmó que habría tenido dificultades para comunicarse directamente con el director del colegio y que solo pudo conversar con el área de psicología y otros responsables de la institución.

CIFRAS

A esta situación se suma una advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre un presunto desfase en la información registrada en la plataforma SíseVe. Juan Ávila Novoa, vocero de la institución, indicó que de aproximadamente 50 mil instituciones educativas del país, el sistema habría alcanzado a 7.600 y registrado más de 6 mil casos de violencia contra estudiantes.

Mientras continúan los cuestionamientos sobre el funcionamiento y seguimiento de las denuncias, la madre aseguró que su hijo permanece en el mismo salón junto al presunto agresor. El caso vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los escolares que reportan situaciones de violencia.