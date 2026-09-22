Caso Liceo Naval: Marina denuncia a adultos que iban en bus donde ocurrió agresión sexual

La Marina de Guerra del Perú confirmó que fueron identificados y denunciados los adultos que se encontraban en el bus escolar donde ocurrió la presunta agresión sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise. El contraalmirante Antonio Bildoso, director general de Comunicación Estratégica de la institución, aseguró que no se encubrirá a ningún responsable y que se adoptarán las medidas correspondientes.

Bildoso señaló que la institución educativa realizó la identificación y denuncia de los adultos involucrados. Asimismo, indicó que la presencia de personal adulto dentro de una movilidad escolar debe ser determinada y supervisada, mientras continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió durante el traslado de los estudiantes.

Por su parte, el especialista en derecho penal Vladimir Padilla sostuvo que, de comprobarse responsabilidades, los adultos involucrados y la institución podrían afrontar consecuencias penales y administrativas. El abogado mencionó, entre las figuras que podrían ser materia de investigación, una eventual omisión de denuncia u omisión de auxilio, dependiendo de lo que determinen las autoridades a partir de las diligencias.

PASÓ A MANOS DEL MINEDU

En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso que el Liceo Naval Almirante Guise pase a la administración del Ministerio de Educación mientras continúan las investigaciones. La medida busca garantizar la continuidad de las actividades educativas y permitir que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes por los hechos denunciados.