Ancón: incautan más de 35 celulares, droga y armas blancas durante operativo en penal

Un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad y la Policía Nacional permitió incautar más de 35 celulares, droga, armas cortopunzantes, chips y otros dispositivos tecnológicos en uno de los pabellones del penal Ancón I. La intervención se prolongó por más de 11 horas y tuvo como objetivo recoger elementos vinculados a una investigación en curso.

El fiscal Edwin Velázquez señaló que entre los objetos encontrados había equipos que permitirían a los internos acceder a internet y comunicarse con personas en el exterior. Según explicó, existe una línea de investigación que busca determinar si desde el establecimiento penitenciario se estarían coordinando presuntas extorsiones y otros delitos, aunque remarcó que todavía no se pueden establecer responsabilidades debido a que las pesquisas se encuentran en etapa preliminar.

Los celulares serán sometidos a peritajes y análisis tecnológicos para determinar su procedencia, identificar a sus usuarios y establecer si contienen mensajes o información relacionada con las presuntas extorsiones. La Fiscalía indicó que contará con apoyo especializado para realizar la extracción y lectura de la información almacenada en los equipos incautados.

EN ESTADO DE EMERGENCIA

El operativo genera cuestionamientos debido a que Ancón I se encuentra entre los penales declarados en estado de emergencia. La Policía informó que coordinará con el Ministerio Público y solicitará al INPE información sobre los mecanismos de ingreso de estos objetos al establecimiento penitenciario. Las autoridades buscan determinar cómo llegaron los celulares, chips, droga y armas al pabellón intervenido y si fueron utilizados para mantener comunicaciones ilícitas con el exterior.