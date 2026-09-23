Callao: madre denuncia agresión contra su hija en colegio PNP

Una madre de familia denunció haber sido agredida físicamente por otra mujer y una menor de edad en las inmediaciones de un colegio de la Policía Nacional, en el Callao. Según relató, el enfrentamiento ocurrió luego de que previamente reportara presuntos actos de bullying y amenazas contra su hija, por lo que había decidido acompañarla personalmente al ingreso y salida del plantel.

La denunciante contó que, mientras esperaba a su hija, la madre de otra estudiante se acercó y comenzó a insultarla. Según su versión, la discusión escaló cuando ambas intercambiaron palabras y la mujer se abalanzó sobre ella. La madre aseguró que recibió golpes en el rostro, arañones y jalones de cabello, además de patadas en el abdomen, espalda y cabeza, que le habrían provocado hematomas.

De acuerdo con su testimonio, la menor también habría intervenido en la agresión. Posteriormente, cuando la hija de la denunciante se acercó al lugar, la adolescente presuntamente se abalanzó contra ella y la amenazó de muerte. La madre afirmó además que una mujer adulta, identificada como la abuela de la menor, habría golpeado a su hija durante el altercado. Parte de estos hechos habría quedado registrado en imágenes.

INVESTIGAN CASO

La mujer sostuvo que ya había presentado una denuncia por amenazas contra su hija y cuestionó que, pese a ello, no se habrían aplicado medidas suficientes para evitar nuevos enfrentamientos. Según explicó, la menor habría sido previamente interceptada en las inmediaciones del colegio. El caso permanece bajo investigación y se espera la versión de la otra parte y del centro educativo para determinar responsabilidades.