Candidatos a la alcaldía de Villa El Salvador presentan propuestas

Los candidatos a la alcaldía de Villa El Salvador, Beto Peralta, de Renovación Popular, y Milton Lluque Sosa, de Perú Primero, expusieron sus propuestas para atender los principales problemas del distrito. Durante la entrevista, ambos coincidieron en señalar a la seguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Peralta planteó repotenciar las comisarías de Villa El Salvador, Pachacámac y Mujeres, además de impulsar la construcción de dos nuevas dependencias policiales. También propuso instalar progresivamente 200 cámaras de videovigilancia, construir cinco polideportivos y recuperar el estadio Iván Elías Moreno y otros espacios deportivos del distrito.

Por su parte, Lluque Sosa señaló que buscará atender las necesidades de adultos mayores, personas con discapacidad, niños, jóvenes y emprendedores. También cuestionó el uso de los espacios deportivos y planteó medidas para ampliar las oportunidades de los jóvenes del distrito.

SOBRE INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura, Peralta propuso impulsar una vía rápida por la avenida El Sol, un programa de parques y obras de pistas y veredas mediante recursos municipales y mecanismos de inversión pública. Ante el cuestionamiento sobre el financiamiento, señaló que recurriría a Obras por Impuestos y otros mecanismos de inversión. Ambos candidatos también respondieron preguntas sobre su vínculo con Villa El Salvador y sus propuestas para una eventual gestión municipal.