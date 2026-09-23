“Jhonsson Pulpo”: cabecilla de Los Pulpos ya se encuentra recluido en la Base Naval

Luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres, presunto cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, el detenido fue trasladado a la Base Naval del Callao. El operativo se realizó bajo un fuerte despliegue de seguridad y culminó cerca de las 9 de la noche, luego de una jornada de diligencias que incluyó su paso por distintas dependencias policiales.

Durante el traslado, Cruz Torres fue movilizado en el vehículo blindado “Cazador 2”, utilizado para operaciones de alto riesgo. La unidad cuenta con una torre de vigilancia y personal especializado para responder ante posibles amenazas. El detenido permaneció protegido con un chaleco antibalas y fue trasladado bajo custodia policial durante todo el recorrido.

El recorrido incluyó dependencias vinculadas a las investigaciones, entre ellas la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Medicina Legal. Las autoridades adoptaron estas medidas debido al nivel de seguridad requerido para movilizar al presunto integrante de la organización criminal. El vehículo blindado empleado está diseñado para brindar protección ante distintos tipos de ataques durante operaciones policiales.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

En tanto, Gabriel Mendocilla, quien también recibió 36 meses de prisión preventiva por su presunta participación en los hechos investigados, sería trasladado a otro establecimiento penitenciario de Lima. La decisión sobre el penal en el que cumplirá la medida corresponde al INPE. Las investigaciones fiscales continuarán durante este periodo para determinar las responsabilidades de los involucrados.