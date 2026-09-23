Familia exige justicia: adulta mayor murió atropellada por furgón

Una familia exige justicia tras la muerte de una adulta mayor de 75 años, quien fue atropellada por un furgón que posteriormente se dio a la fuga en el kilómetro 34.5 de la Panamericana Norte, en Carabayllo. El accidente ocurrió durante la madrugada del miércoles 16, cuando la víctima se encontraba transitando por esta vía.

Uno de sus hijos, Ever Flores Grande, relató que fue él quien encontró a su madre luego del atropello. Según su testimonio, el vehículo la habría dejado tendida en la carretera y otros vehículos que circulaban por la zona habrían pasado sobre su cuerpo. La familia presentó una denuncia en la comisaría de Ancón y solicita que se determine la identidad del conductor responsable.

Los familiares expresaron además su preocupación por la demora de las investigaciones y advirtieron que las grabaciones de las cámaras de seguridad podrían ser eliminadas con el paso de los días. Señalaron que las imágenes disponibles fueron captadas alrededor de las 4:30 de la madrugada y tendrían poca nitidez, por lo que esperan que la Policía realice un análisis especializado que permita identificar la placa del vehículo.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

La familia también cuestionó las condiciones de seguridad en este tramo de la Panamericana Norte, donde, según señalaron, no existe suficiente iluminación ni cámaras de vigilancia, pese al alto tránsito vehicular. Los deudos afirmaron que anteriormente solicitaron la instalación de un semáforo o un puente peatonal. Ante la falta de recursos para contar con asesoría legal, pidieron apoyo a las autoridades para esclarecer el caso y ubicar al conductor que ocasionó el atropello.