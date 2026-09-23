Advierten sobre estafas en reventa de entradas para conciertos de BTS

La llegada de BTS a Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pero también ha encendido las alertas por posibles estafas en la reventa de entradas. Los boletos para sus tres presentaciones se agotaron rápidamente, aumentando la búsqueda de accesos por canales informales.

Especialistas recomiendan comprar las entradas únicamente mediante la página web oficial de la ticketera y utilizar sus mecanismos autorizados para cualquier transferencia. También piden no realizar depósitos por Yape a desconocidos ni aceptar códigos QR enviados por redes sociales o WhatsApp, ya que esta puede ser una modalidad utilizada por estafadores.

Una de estas técnicas consiste en enviar una fotografía de un código QR y solicitar que el comprador realice el pago. Sin embargo, en algunos casos el QR no muestra claramente el nombre del destinatario, por lo que se recomienda detener la operación y verificar la identidad del receptor antes de transferir cualquier monto.

Antecedentes de estafas

Las autoridades han advertido anteriormente sobre casos similares vinculados a conciertos. En 2022, la estafa relacionada con la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee dejó a numerosos compradores afectados y tuvo como protagonista a Pamela Cabanillas.

Por ello, se recomienda desconfiar de ofertas demasiado atractivas y de vendedores que presionen para realizar depósitos inmediatos. Antes de pagar, es importante verificar que la entrada provenga de la plataforma oficial y que cualquier operación se realice mediante los canales autorizados.