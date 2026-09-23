"Los Sicarios de la Construcción": caen extorsionadores que amenazaban a comerciantes

Según el material policial, los sospechosos exigían a sus víctimas la entrega física del dinero producto de las extorsiones.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Sicarios de la Construcción”, investigada por presuntamente extorsionar a comerciantes mediante mensajes de WhatsApp. Según el material policial, los sospechosos exigían a sus víctimas la entrega física del dinero producto de las extorsiones.

Durante la investigación se encontraron numerosos mensajes con contenido extorsivo en los que se exigían pagos y se amenazaba a las víctimas y a sus familiares. En uno de los mensajes se solicita el pago de 6 mil soles y se advierte sobre posibles consecuencias si el dinero no era entregado dentro del plazo establecido.

El coronel Holver Obando, jefe de la División de Extorsiones, señaló que la Policía recibió la denuncia de un ciudadano dedicado al rubro de alimentos, cuyos establecimientos se encuentran principalmente en Lima Norte. Según explicó, la modalidad de entrega física del dinero habría sido utilizada por la presunta organización con el propósito de evitar la trazabilidad de una de las líneas de investigación.

HALLAN DROGA, DINERO Y CELULARES

Durante las intervenciones, los agentes hallaron drogas, dinero en efectivo y celulares que contenían numerosas imágenes en las que los detenidos aparecían mostrando armas de largo alcance. La Dirincri continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los intervenidos y esclarecer los hechos.