“Jhonsson Pulpo” pasa su segunda noche en la Base Naval del Callao

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, pasó su segunda noche en la Base Naval del Callao, donde cumple 36 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro del empresario Jenss Lara. El cabecilla de la organización criminal Los Pulpos llegó la noche del martes, luego de ser trasladado desde la sede de la Dircote bajo estrictas medidas de seguridad.

El traslado se realizó a bordo del vehículo blindado SWAT conocido como “Cazador 2”. Antes de abandonar la dependencia policial, Cruz Torres evitó las cámaras y mantuvo la cabeza agachada. Esta medida se suma a la condena de cadena perpetua que pesa sobre él por el delito de robo agravado, por un hecho ocurrido en Trujillo en marzo de 2020 y que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Mientras tanto, la Policía continúa con el análisis del celular de Gabriel Mendocilla, alias “Z”, señalado como presunto lugarteniente de Cruz Torres. El joven, de 23 años, fue detenido junto al cabecilla en Bolivia y, según las investigaciones, habría integrado su último anillo de seguridad. Ambos son investigados por información encontrada en sus teléfonos que estaría relacionada con el secuestro de Jenss Lara y se acogieron al pedido de 36 meses de prisión preventiva.

IRÁ AL PENAL DE ANCÓN

Mendocilla permaneció una noche más en la sede de la Dircote mientras se completaban las diligencias previas a su internamiento. Su traslado al penal de Ancón, conocido como Piedras Gordas, está previsto para las próximas horas. La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados en el secuestro.