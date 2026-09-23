Tras persecución policial capturan a presunto implicado en asesinato de padre de familia en Juliaca

Un sujeto señalado como presunto implicado en el asesinato de un padre de familia fue capturado por la Policía tras una intensa persecución registrada en Juliaca. El intervenido fue identificado como José Vanegas, quien habría intentado escapar luego del crimen.

Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando fue atacada a balazos por desconocidos. El hombre habría estado revisando su celular cuando recibió los disparos que terminaron causándole la muerte.

Intentó escapar de la Policía

Tras escuchar las detonaciones, un agente policial que se encontraba en la zona inició la persecución de los sospechosos. Las cámaras de seguridad registraron el operativo y permitieron observar al efectivo motorizado siguiendo a dos sujetos por varias cuadras.

Durante la huida, uno de los presuntos implicados habría lanzado un casco de motociclista contra los agentes para evitar ser detenido. Pese al intento de escape, la Policía logró intervenir a José Vanegas, quien quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el crimen.