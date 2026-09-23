Avenida Alfonso Ugarte: tráiler impacta puente peatonal y provoca daños en la estructura

Un tráiler de carga pesada impactó la parte superior del puente peatonal Ramón Castilla, ubicado en la zona de Plaza Unión, luego de transitar por el desnivel de la avenida Alfonso Ugarte. La carga que transportaba superaba la altura permitida y terminó golpeando la estructura, provocando rajaduras en el concreto y daños en la señalización del puente.

El vehículo transportaba diversos productos, entre ellos jabas y telas, que sobresalían por encima de la altura máxima establecida. La señalización del lugar indica que los vehículos deben tener una altura máxima de 4 metros con 40 centímetros. Tras el incidente, la Policía Nacional trasladó el tráiler a una dependencia policial y el tránsito pudo recuperar su normalidad.

CONGESTIÓN VEHÍCULAR

El hecho no dejó personas heridas. Sin embargo, el incidente generó congestión vehicular y volvió a poner en evidencia otros casos similares registrados en este y otros puentes de Lima. En 2024, otro tráiler quedó atorado en el mismo puente y parte de su carga cayó sobre la avenida Alfonso Ugarte mientras circulaban otros vehículos.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura. Las multas por este tipo de afectaciones pueden superar los 5 mil soles y, dependiendo del caso, podría disponerse la retención del vehículo. Además, se deberá evaluar técnicamente el estado de la estructura, debido a los antecedentes de impactos registrados en el puente.