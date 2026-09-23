San Borja: aparece otro caso de agresión entre escolares

Una nueva agresión entre escolares genera preocupación luego de que una pelea entre menores terminara involucrando a una madre de familia en plena vía pública. En las imágenes, cuyos rostros y nombres fueron difuminados por tratarse de menores de edad, se observa cómo una estudiante es jalada del cabello y golpeada, mientras su madre intenta intervenir. La hija de la mujer también se acerca y termina involucrada en el enfrentamiento.

Según la denuncia de la madre, el incidente tendría como antecedente un caso de presunto bullying que se habría prolongado durante cerca de un año. La adolescente estudia en el colegio PNP Juan Linares Rojas, en el Callao. La progenitora aseguró que la situación se agravó luego de que su hija recibiera amenazas directas a través de TikTok, por lo que acudió al plantel y presentó las pruebas ante las autoridades, sin recibir, según su versión, una respuesta concreta.

La madre también relató que su hija llegó al punto de no salir al recreo por temor a ser acosada. Aseguró que la menor era perseguida dentro del colegio y que incluso algunas estudiantes la esperaban en los servicios higiénicos. La Policía señaló que conocía el conflicto desde julio y que se habían aplicado medidas educativas y de protección. Tras la reciente agresión, el caso fue derivado a las autoridades competentes y registrado en el sistema SíseVe.

¿QUÉ PASA EN LOS COLEGIOS?

El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia entre escolares y cómo los conflictos pueden extenderse fuera de los centros educativos e involucrar a las familias. El sociólogo Alexander Huerta sostuvo que la violencia ha sido normalizada en distintos espacios de la sociedad y que algunas personas pueden llegar a considerar la fuerza como una forma de resolver sus problemas. Frente a esta situación, la Fiscalía anunció una aplicación para orientar a escolares y familias ante casos de bullying.