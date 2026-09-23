Mototaxista salva de morir tras violento choque en Villa El Salvador

Un mototaxista salvó de morir luego de que un automóvil impactara violentamente contra la parte posterior de su vehículo en Villa El Salvador. El accidente ocurrió el lunes, cuando John Salinas se detuvo durante unos segundos para recoger a dos pasajeros. En ese momento, el auto lo embistió y, debido a la fuerza del impacto, la mototaxi salió impulsada, dejando al conductor atrapado entre los fierros.

Según relató el sobreviviente, tras el choque quedó inconsciente durante unos segundos y, al recuperar el conocimiento, observó que el automóvil se alejaba del lugar sin brindarle auxilio. Salinas aseguró que inicialmente no sintió fuertes dolores y que llamó al propietario de la mototaxi para comunicarle lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a presentar molestias en distintas partes del cuerpo.

El mototaxista señaló que actualmente permanece en cama y presenta dolores en la mano, espalda, columna y costillas. Debido a su condición, su hermana y familiares acudieron a la comisaría para formalizar la denuncia. El propietario de la mototaxi también realizó la denuncia correspondiente, mientras que las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar al vehículo involucrado.

BUSCAN A RESPONSABLE

El automóvil fue ubicado y permanece retenido en la comisaría, mientras el conductor ya habría sido identificado. De acuerdo con el testimonio del mototaxista, el propietario del auto habría señalado que se comunicaría mediante sus abogados. La víctima espera que el responsable asuma los gastos derivados del accidente y de los daños ocasionados a la mototaxi, vehículo que utilizaba como principal herramienta de trabajo.