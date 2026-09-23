Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a Sendero Luminoso

Perú y otros 14 países de América acordaron coordinar acciones contra 24 organizaciones consideradas amenazas transnacionales, entre ellas Sendero Luminoso. La declaración conjunta fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos tras una reunión del denominado Escudo de las Américas, realizada en Nueva York al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El acuerdo contempla tres ejes de cooperación: fortalecimiento económico, seguridad y coordinación multilateral. En materia de seguridad, los países expresaron su intención de coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra los grupos incluidos en la lista. Entre las medidas previstas figuran el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes, así como posibles responsabilidades penales para quienes proporcionen conscientemente apoyo material o logístico.

La lista incluye, además de Sendero Luminoso, al Tren de Aragua, Los Lobos, Los Choneros, el Clan del Golfo, el ELN, grupos disidentes de las FARC y organizaciones criminales de México y Brasil, entre otras. Sin embargo, la declaración precisa que las medidas deberán ejecutarse de acuerdo con las obligaciones legales nacionales e internacionales de cada país, por lo que el anuncio establece una intención de coordinación y no implica que todas las sanciones entren automáticamente en vigor.

REUNIÓN DE CONSULTA

Como siguiente paso, los gobiernos participantes anunciaron que buscarán solicitar ante la Organización de Estados Americanos una reunión de consulta para analizar la creación de un órgano bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. La iniciativa abre también un debate sobre sus alcances jurídicos y la forma en que cada país implementará los compromisos asumidos, especialmente en materia de seguridad y soberanía nacional.