Aumenta el uso de vehículos eléctricos y alertan por falta de fiscalización

Los vehículos eléctricos de movilidad personal ganan cada vez más presencia en las calles del país como una alternativa para enfrentar la congestión vehicular. Usuarios aseguran que estas unidades les permiten reducir considerablemente el tiempo de sus desplazamientos.

Crece su presencia en las calles

Desde 2023 se registra un incremento progresivo en la importación de estos vehículos. Aunque el crecimiento todavía no es explosivo, la tendencia se mantiene constante y apunta a una mayor presencia de motos y otros medios eléctricos en las vías.

Sin embargo, el aumento de estos vehículos también plantea desafíos para la fiscalización. Sus conductores deben cumplir las disposiciones de tránsito correspondientes y pueden recibir sanciones por infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol o no respetar las señales y semáforos.

En las calles también se han detectado conductas de riesgo, como cruzar con el semáforo en rojo o transportar menores sin respetar las medidas de seguridad. Algunos usuarios, además, reconocen que todavía se encuentran gestionando documentos como la licencia, la placa o el seguro obligatorio. Las autoridades remarcan que estos vehículos deben utilizarse de manera responsable y respetando las normas vigentes.