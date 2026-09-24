Cancelan segundo concierto de Robbie Williams y clausuran Arena 1

El segundo concierto de Robbie Williams, programado para este 24 de septiembre en el Arena 1 de la Costa Verde, fue cancelado por la Municipalidad de San Miguel. La decisión se produjo luego de las dificultades registradas durante la primera presentación, principalmente en el ingreso y salida del público.

Cuestionan condiciones de seguridad

Según el comunicado municipal, durante el evento se detectaron problemas en las rutas de evacuación, desorden en las salidas y el cierre no autorizado de algunos accesos peatonales. Por ello, la comuna también dispuso la clausura inmediata del recinto.

La primera fecha estuvo marcada además por una fuerte congestión vehicular y dificultades para que los asistentes pudieran retirarse de la zona. Incluso, algunas personas tuvieron que caminar por largos tramos y se registraron imágenes de asistentes intentando salir por zonas cercanas al acantilado.

La medida dejó en incertidumbre a quienes adquirieron entradas para la segunda fecha. Hasta el momento de la transmisión, la empresa promotora One Entertainment no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la cancelación ni sobre las alternativas para los compradores, mientras la Municipalidad de San Miguel mantenía clausurado el Arena 1.