Punta Negra: Policía interviene predio donde habría sido hallado empresario secuestrado

La Policía Nacional intervino un predio ubicado cerca de la playa de Punta Negra, luego de recibir información sobre el posible hallazgo de un empresario que habría sido secuestrado. Según el reporte, se trataría de un hombre dedicado al rubro de panadería y pastelería, quien habría sido secuestrado la noche del miércoles 23 en Los Olivos.

Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Criminalística y personal de investigación para realizar las diligencias correspondientes. El predio es una propiedad privada que, de acuerdo con la información recogida en el lugar, funcionaría como una especie de club campestre o casa de playa, con áreas verdes y espacios deportivos.

Durante la intervención, la Policía mantuvo restringido el acceso y evitó brindar mayores detalles mientras continuaban las investigaciones. Los agentes permanecieron en la zona para verificar las circunstancias relacionadas con el presunto secuestro y determinar la identidad de la persona que habría sido encontrada en el inmueble.

ESTÁN POR CONFIRMAR SU IDENTIDAD

La información difundida inicialmente señalaba que se trataría del empresario secuestrado en Los Olivos; sin embargo, las autoridades aún debían confirmar su identidad. La Policía tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre el operativo y esclarecer lo ocurrido.