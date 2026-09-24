SJL: asaltan iglesia y se llevan equipos de sonido e instrumentos musicales

Una iglesia evangélica ubicada en San Juan de Lurigancho fue asaltada durante la madrugada. Un delincuente ingresó al local luego de forzar la cerradura de una de las puertas y sustrajo equipos de sonido e instrumentos musicales que, según los representantes del templo, estarían valorizados en aproximadamente 30 mil soles.

El robo ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Iglesia Evangélica Emanuel. Las imágenes muestran al sujeto, vestido completamente de negro y con una mochila, merodeando por los alrededores antes de ingresar al establecimiento. De acuerdo con el reporte, permaneció en el lugar durante varios minutos y realizó varios viajes para retirar los objetos.

El pastor José señaló que los instrumentos y equipos eran utilizados durante las actividades de la iglesia. Explicó que algunos bienes se encontraban guardados en espacios específicos, mientras que parte de los equipos permanecía en la sala de sonido. Por ello, consideró necesario determinar si la persona que cometió el robo conocía previamente la distribución del local y el lugar donde estaban los equipos.

INICIAN INVESTIGACIONES

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional y personal de criminalística acudieron al templo para realizar las diligencias correspondientes y buscar huellas u otros indicios que permitan identificar al responsable. Las autoridades también deberán revisar las imágenes de las cámaras y entrevistar a las personas que tenían acceso a los ambientes donde se encontraban los bienes sustraídos.