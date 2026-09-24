Policía ubica a dos empresarios secuestrados durante operativos en Lima

La Policía Nacional habría ubicado a dos empresarios que permanecían secuestrados, durante operativos realizados en distintos puntos de Lima. Uno de ellos fue encontrado en un inmueble de cinco pisos ubicado en la urbanización Las Almendras, en Carabayllo.

Según información preliminar, el primer empresario, dedicado a la comercialización de insumos para pastelería, había sido interceptado por un grupo armado cuando se encontraba frente a su vivienda en Los Olivos. Tras la denuncia presentada por su familia, agentes de la Policía realizaron diversas investigaciones hasta llegar al inmueble donde fue ubicado.

Segundo empresario fue localizado en Punta Negra

En paralelo, agentes de la División de Investigación y Secuestros ubicaron a otro empresario en un club de playa de Punta Negra. De acuerdo con fuentes policiales citadas en el reporte, esta segunda víctima estaría vinculada al rubro de gas y combustibles.

La Policía y el Ministerio Público realizaron diligencias preliminares en ambos puntos. De manera preliminar, se investiga si los dos casos estarían relacionados con una misma organización criminal y si la información obtenida tras la ubicación de uno de los empresarios permitió encontrar al segundo. Las autoridades deberán brindar mayores detalles sobre la operación.