Keiko Fujimori participa en campanazo de cierre de la Bolsa de Nueva York

En su cuarto día de actividades en Estados Unidos, la presidenta Keiko Fujimori participó en el tradicional campanazo de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. Durante su visita, la mandataria promovió ante directivos de la institución al Perú como un destino para la inversión privada.

Fujimori destacó el papel de los inversionistas privados en la economía peruana y señaló que su presencia en Nueva York tenía como objetivo transmitir ese mensaje e invitar a empresarios a considerar al Perú como destino de sus inversiones. La presidenta sostuvo que una parte importante del crecimiento económico depende de la participación del sector privado.

Asimismo, la mandataria resaltó la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Según señaló, el Senado del Perú ratificó la continuidad de Velarde, decisión que calificó como una noticia positiva para su gobierno.

SOBRE FENÓMENO EL NIÑO

Durante sus declaraciones, Fujimori también se refirió al Fenómeno de El Niño y señaló que el Gobierno viene trabajando en la preparación ante las lluvias previstas para finales de año. Previamente, acompañada del canciller Carlos Espá y del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, anunció el relanzamiento de Sierra Verde, programa que, según el material proporcionado, busca reforestar 50 mil hectáreas en los Andes durante los próximos cinco años.