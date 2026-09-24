Extorsión golpea al sector panadero y pastelero: más de 500 negocios habrían cerrado

El reciente secuestro de un empresario dedicado al rubro de la panadería y pastelería volvió a poner en alerta a este sector frente al avance de la delincuencia. Comerciantes y vecinos aseguran que el temor también afecta a quienes acuden diariamente a estos establecimientos, ante el riesgo de ser víctimas de algún hecho delictivo.

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, señaló que, según estimaciones del gremio, alrededor de 200 panaderías habrían cerrado en Lima durante 2024 y 2025 debido a las extorsiones. A nivel nacional, sostuvo que más de 500 establecimientos habrían dejado de operar por esta misma problemática.

El dirigente explicó que las amenazas suelen estar acompañadas de exigencias económicas. Según los testimonios recogidos por la asociación, los extorsionadores llegarían a solicitar inicialmente entre 20 mil y 30 mil soles, además de pagos mensuales que oscilarían entre 500 y mil soles. Pantoja indicó que esta situación ha llevado a algunos empresarios a cerrar sus negocios ante la imposibilidad de asumir estos pagos.

CLIENTES PREOCUPADOS

La preocupación también alcanza a los clientes. Vecinos consultados señalaron que actualmente existe temor incluso de enviar a los niños a comprar a estos establecimientos ante la posibilidad de quedar expuestos a un hecho violento. Frente a esta situación, el gremio demanda mayores medidas de seguridad para proteger tanto a los empresarios y trabajadores como a los consumidores.