Capturan a tres presuntos implicados en secuestro de empresario panadero en Los Olivos

Un empresario dedicado al rubro de la panadería y pastelería fue secuestrado por un grupo de sujetos armados frente a su negocio, ubicado en Los Olivos. Según la información policial, los delincuentes lo obligaron a subir a un vehículo negro y lo trasladaron hasta un inmueble en Comas.

Durante el cautiverio, los secuestradores exigieron S/100 mil por su liberación. Al no lograr comunicarse con sus familiares, le quitaron sus teléfonos celulares y realizaron siete transferencias bancarias que, en total, alcanzaron los S/61 mil 200.

Policía intervino a tres sospechosos

Tras obtener información sobre las transferencias y la ubicación de la víctima, agentes de la División de Secuestros llegaron hasta un inmueble de cinco pisos en Comas. El empresario fue liberado y encontrado ileso, mientras que los policías intervinieron a dos hombres y una mujer presuntamente vinculados al secuestro.

Los detenidos fueron identificados como Jesús González, Siomara Moreno y Rafael Rangel. Según la investigación preliminar, González habría sustraído los teléfonos de la víctima, mientras que Moreno habría proporcionado una de sus cuentas para recibir parte del dinero. En el operativo también se incautó un arma de fuego, tarjetas bancarias y una motocicleta.