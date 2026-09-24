Anuncian reprogramación del concierto de Robbie Williams tras suspensión

El concierto de Robbie Williams previsto para este jueves en la Arena 1 fue cancelado luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura temporal del recinto. La medida se produjo después del incidente registrado la noche anterior durante la evacuación de los asistentes, cuando se generó congestión en los accesos de salida.

Según lo informado, durante la evacuación se restringió el acceso por un puente peatonal, lo que llevó a algunos asistentes a subir por una zona del acantilado para poder retirarse del lugar. Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales y evidenciaron el caos generado tras la salida del público.

RESPONSABILIDAD

La Municipalidad de San Miguel señaló que la responsabilidad por lo ocurrido corresponde a la empresa organizadora del evento. Sin embargo, también se ha cuestionado el rol de fiscalización de la comuna, debido a que este tipo de espectáculos requiere la planificación de rutas de ingreso, salida y evacuación ante posibles emergencias.

La cancelación generó decepción y molestia entre los seguidores de Robbie Williams, algunos de los cuales permanecieron en los exteriores de la Arena 1. Mientras tanto, queda pendiente conocer las explicaciones de la empresa organizadora y qué ocurrirá con los asistentes que tenían entradas para la fecha cancelada.