Ofrecen S/20 mil por información para capturar a alias ‘Negro Marín’

Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, fue incluido en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior. Las autoridades ofrecen S/20 mil por información que permita conocer su paradero y concretar su captura, luego de que se le perdiera el rastro tras recuperar su libertad.

Fue capturado en España y extraditado al Perú

Según la información difundida, Marín Morón fue ubicado y detenido en España a finales de 2025, tras un trabajo de la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Unidad de Ciberdelincuencia de Madrid. Posteriormente, fue extraditado al Perú en marzo de este año, luego de que incluso se activara una alerta roja de Interpol.

Sin embargo, tras su llegada al país, un juez le dictó comparecencia con restricciones y recuperó su libertad. El Ministerio Público apeló esta decisión y posteriormente se dictó prisión preventiva, pero para entonces el investigado ya se encontraba inubicable.

El general José Manuel Cruz Chamba, exjefe de la División contra el Crimen Organizado, explicó que Marín Morón habría mantenido una disputa por la hegemonía criminal en Lima Norte. Ahora, su nombre vuelve a figurar entre los buscados por las autoridades, que ofrecen una recompensa de S/20 mil por información que ayude a ubicarlo.