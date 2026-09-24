Hermano de alias Jolin es investigado por presunto locutorio clandestino en penal de Ancón

Alias “Chato Bazán”, hermano de alias “Jolin” y señalado como cabecilla del grupo criminal trujillano “Los Compadres”, es investigado por su presunta participación en una organización criminal que habría operado desde el penal de máxima seguridad Ancón I. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste continúa con las diligencias del caso.

Presunto locutorio funcionaba desde el penal

Según la investigación, “Chato Bazán” estaría vinculado a una estructura denominada “La Confederación”, que presuntamente habría implementado un sistema de alquiler de celulares y conexión a internet para facilitar delitos como extorsión y secuestro. Durante un operativo en el pabellón I de Ancón I, agentes encontraron más de 30 celulares ocultos dentro de calcetines.

Las imágenes del operativo muestran a “Chato Bazán” mientras los agentes realizaban el registro del pabellón. También se incautó dinero y se ejecutó una medida judicial de allanamiento, incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones, autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.

De acuerdo con la medida judicial, la presunta organización también involucraría a otros investigados, entre ellos Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, y Yojairo Arancibia Sevillano, exintegrante de la Policía Nacional y señalado como pieza clave de “Los Injertos del Cono Norte”. Asimismo, se atribuye a “Chato Bazán” y a otro sujeto relacionado con “Los Malditos de Huáscar” la adquisición de un router que habría sido destinado a proporcionar conexión a internet dentro del penal.