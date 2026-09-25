Hombre acuchilla a exconviviente de su pareja en una vivienda de SMP

El incidente ocurrió en la urbanización Virgen del Rosario en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo a primeras informaciones, el agresor ingresó a la vivienda para intentar retomar la relación con la mujer.

Ante su rechazo y actitudes extrañas, ella llamó al padre de sus hijas para que acudiera a conversar con el sujeto y calmar la situación, pero al encontrarse, se desató una fuerte discusión en presencia de los menores de edad.

Lo atacó con un cuchillo de cocina

En medio de la gresca, el agresor atacó con un cuchillo de cocina al padre de las niñas, causándole heridas de consideración en uno de los brazos. La víctima tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Luis Negreiros en el Callao

Con la llegada de los agentes de la comisaría Sol de Oro y personal de rescate, el atacante se autolesionó y subió al último piso del inmueble.

Cabe señalar que, el agresor amenazó con quitarse la vida y tras un largo operativo, la policía logró reducirlo y trasladarlo bajo custodia al mismo nosocomio, pera que reciba atención médica.