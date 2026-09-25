Mafia en penal Ancón I habría amasado S/2 millones mediante celulares e internet

Una presunta organización criminal denominada “La Confederación” habría amasado cerca de S/2 millones tras operar desde el penal de máxima seguridad Ancón I. Según la investigación fiscal, el grupo habría facilitado celulares y acceso a internet para que cabecillas privados de su libertad coordinaran nuevas acciones delictivas.

Fiscalía investiga red criminal dentro del penal

Uno de los principales investigados es alias “Chato Bazán”, señalado como cabecilla del grupo trujillano “Los Compadres” y hermano de alias “Jolín”, presunto cabecilla de “La Jauría”. Su nombre aparece en las diligencias realizadas por el Equipo 3 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

La investigación, desarrollada junto a la División de Delitos Transnacionales de la PNP, apunta a que las actividades de “La Confederación” no se habrían limitado al Pabellón I de Ancón. Las autoridades no descartan la participación de otros cabecillas en esta presunta estructura criminal.

Un router que, según la medida de allanamiento dictada por el Poder Judicial, habría estado vinculado a “Chato Bazán” fue incautado días antes del operativo. Las circunstancias de esta incautación también son materia de investigación, mientras las diligencias fiscales continúan para determinar cómo habría funcionado esta presunta red dentro del establecimiento penitenciario.