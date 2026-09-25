Asaltan a escolares y padres exigen mayor seguridad en urbanización de Los Olivos

Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad cuando merodeaba una urbanización de Los Olivos y posteriormente interceptaba a escolares que se dirigían a sus instituciones educativas. El hecho ocurrió en Los Jazmines del Naranjal, cerca de dos colegios de la zona.

Revisan mochilas y roban celular a escolar

Según las imágenes, el hombre se acercó primero a un menor de entre 12 y 14 años, a quien revisó los bolsillos y la mochila antes de dejarlo ir. Minutos después, habría interceptado a una estudiante que se encontraba sola y le revisó nuevamente sus pertenencias.

En este segundo caso, el sujeto encontró un teléfono celular y se lo llevó antes de retirarse del lugar. Una representante del colegio señaló que la estudiante informó posteriormente que el hombre habría portado un cuchillo durante el hecho.

Padres de familia y vecinos expresaron su preocupación y pidieron mayor presencia policial y de serenazgo en los alrededores de los colegios. La directora de una de las instituciones anunció la conformación de brigadas con docentes y padres para acompañar a los estudiantes durante su ingreso, además de evaluar la presencia de personal de seguridad de civil.

Los vecinos señalaron que cuentan con cámaras de vigilancia conectadas a un sistema de monitoreo y altoparlantes, pero el sujeto no fue detectado en el momento de los hechos. Hasta el cierre del informe, el presunto agresor no había sido identificado y los padres insistieron en reforzar la seguridad en la zona.