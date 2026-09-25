Triple secuestro en Lima: misma banda habría utilizado arma y vehículo en dos casos

Los delincuentes que perpetraron tres secuestros en Lima Metropolitana en menos de 48 horas habrían utilizado la misma arma en dos de los casos. Según información policial, los tres hechos estarían relacionados y serían atribuidos a una misma banda delictiva.

El primer caso ocurrió la madrugada del 22 de septiembre, cuando un operario minero se reunió con una amiga en la cuadra 21 de la avenida Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho. Tres sujetos armados y encapuchados descendieron de un vehículo Chevrolet, lo redujeron y lo obligaron a ingresar al automóvil.

Horas después, los secuestradores exigieron 70 mil soles a la familia y transfirieron 2 mil soles desde las cuentas de la víctima. El hombre fue liberado cerca del puente Atocongo. La Policía informó que el arma utilizada en este caso también habría sido empleada durante el secuestro de un trabajador de una empresa distribuidora de gas, ocurrido el 23 de septiembre.

Además, el vehículo utilizado para secuestrar al operario minero sería el mismo incautado en Punta Negra tras el rescate del trabajador de 29 años. La Policía también investiga un tercer secuestro ocurrido en San Martín de Porres contra un empresario, a quien le sustrajeron más de 62 mil soles de sus cuentas. Ocho detenidos permanecen en la Dirincri mientras se analiza la información de sus teléfonos.