Vecinos de Carabayllo denuncian robos y exigen mayor seguridad

Vecinos del sector 11 de la urbanización Santa María, en Carabayllo, denunciaron una serie de robos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicletas. Los residentes aseguran que viven con temor y que actividades cotidianas, como ir a una tienda o salir a trabajar, se han convertido en situaciones de riesgo.

Cámaras registran violentos asaltos

Las cámaras de seguridad de la zona captaron algunos de estos ataques. En uno de los casos, una madre que recogía a su hija fue interceptada por un delincuente cuando cruzaba la pista. La mujer intentó escapar junto a la menor, pero terminó siendo reducida por el sujeto.

Los vecinos señalan que las mujeres serían algunas de las principales víctimas de estos robos. Otro de los ataques ocurrió durante la noche, cuando un delincuente persiguió a una mujer y le arrebató sus pertenencias utilizando la violencia.

La inseguridad también afecta los espacios públicos de la zona. Los residentes aseguran que en un parque donde juegan niños se han registrado robos y denuncian además la presencia de personas que consumirían drogas y alcohol. Según los vecinos, cuando solicitan la presencia de serenazgo o de la Policía, los intervenidos son retirados, pero posteriormente regresarían.

Ante la falta de seguridad, algunos residentes plantearon organizarse para enfrentar la delincuencia por cuenta propia. Un representante vecinal señaló que, tras una reunión con el comisario de San Pedro, se habría acordado reforzar el patrullaje y enviar efectivos y patrulleros a estas calles.