Julio Velarde recibe reconocimiento de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Julio Velarde fue incorporado al claustro de la Universidad Nacional Agraria La Molina como Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su aporte al desarrollo económico del Perú. Durante la ceremonia, destacó el papel de la apertura comercial en el crecimiento del país.

Destaca estabilidad macroeconómica

Velarde sostuvo que las economías con mayor apertura y crecimiento de sus exportaciones también han registrado mejores tasas de expansión. En ese sentido, señaló que, pese al menor crecimiento reciente, el Perú ha mantenido un desempeño superior al promedio de América Latina durante los últimos años.

El titular del BCR también resaltó la importancia de la disciplina macroeconómica y aseguró que el manejo fiscal y monetario ha permitido mantener niveles bajos de inflación. Según explicó, esta estabilidad constituye una diferencia frente a otros países de la región que registraron mayores tasas de inflación y déficit.

Durante su intervención, Velarde afirmó que el Perú ha alcanzado uno de los periodos más prolongados de baja inflación de los últimos 150 años. Asimismo, señaló que el año pasado el nivel inflacionario del país se ubicó cerca de los registrados en Estados Unidos, Europa y Japón.

Finalmente, durante la ceremonia se mencionó el último reporte de inflación del Banco Central, según el cual el índice pasó de una proyección de 3.4 % a 3.2 % para 2026. El reconocimiento destacó la trayectoria de Velarde y su participación en la conducción de la política monetaria del país.