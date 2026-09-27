Caso Liceo Naval: protestan frente a Maranguita por posibles privilegios a detenidos

Un grupo de madres de familia protestó durante varias horas en los exteriores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en San Miguel, por un presunto trato privilegiado hacia los seis adolescentes vinculados al caso Liceo Naval. Vestidas de blanco y portando pancartas y globos, permanecieron en el lugar desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde para exigir igualdad en las condiciones de internamiento.

Según denunciaron las manifestantes, habrían recibido información de vecinos de la zona sobre el supuesto ingreso de alimentos mediante servicios de delivery y otros objetos para los menores involucrados en el caso. Las madres señalaron que estas condiciones serían diferentes a las que reciben los demás adolescentes internados en el centro juvenil y cuestionaron que algunos puedan acceder a beneficios que no estarían disponibles para todos.

La denuncia también contempla el presunto ingreso de colchones y una alimentación distinta a la que reciben regularmente los internos. Las manifestantes aseguraron que vecinos de las inmediaciones habrían registrado imágenes y videos de estos hechos y que dichas evidencias serían entregadas a los medios de comunicación para sustentar sus cuestionamientos. Hasta el momento, se trata de denuncias que deberán ser corroboradas por las autoridades responsables del establecimiento.

EXIGEN EXPLICACIONES

Las mujeres que participaron en la protesta aclararon que no son madres de estudiantes del Liceo Naval, sino que provienen de otros colegios y decidieron movilizarse tras conocer el caso. Mientras tanto, las manifestantes exigieron que todos los internos reciban el mismo trato y pidieron al director de Maranguita brindar explicaciones sobre el supuesto ingreso de alimentos y otros productos para los seis adolescentes.