Ate: policía asesina a su esposa e intenta dispararse para evitar captura

Un nuevo caso de feminicidio conmociona al distrito de Ate. Mariella Peralta Muñoz murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro del cuarto que alquilaba junto a su esposo, el suboficial de tercera de la Policía Nacional Luis Felipe Sandoval Díaz. Según los familiares, ambos habían contraído matrimonio en Huánuco aproximadamente 20 días antes de la tragedia.

Los familiares de la víctima revelaron que recién están conociendo presuntos antecedentes de violencia en la relación. Según afirmaron, la mujer habría recibido amenazas y agresiones anteriormente, e incluso el efectivo policial habría utilizado el arma para intimidarla. La familia aseguró que cuenta con conversaciones y otros elementos que serían entregados a la Fiscalía para contribuir con las investigaciones.

Sandoval Díaz permanece detenido y es investigado por las autoridades. Personal del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer llegó hasta la dependencia policial para participar en las diligencias correspondientes. También se informó que el efectivo se encontraba de servicio y que utilizaba una motocicleta asignada a su unidad policial. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del crimen.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el hecho ocurrió durante la madrugada, luego de una presunta discusión. El agente habría utilizado su arma de reglamento para dispararle a su esposa. Al llegar los efectivos policiales, encontraron al suboficial dentro del inmueble y tuvieron que romper el vidrio de la puerta para ingresar y reducirlo, debido a que permanecía armado y habría opuesto resistencia.