Ataque a balazos en pollada deja un muerto y tres heridos en Breña

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido durante un evento benéfico en Breña. Según la información inicial, tres sujetos llegaron a bordo de motocicletas y se dirigieron hacia una vivienda donde se desarrollaba la actividad.

Dos de los atacantes abrieron fuego contra los asistentes y causaron la muerte de John Alain Pérez, de 42 años. Las otras tres víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica. Tras el ataque, los sujetos intentaron escapar, pero una de las motocicletas sufrió una avería y fue abandonada en una esquina.

La motocicleta dejada en el lugar tenía una matrícula falsificada y, según información policial, habría sido reportada como robada. Los tres implicados lograron huir en las otras dos motocicletas y, hasta el momento, sus identidades no han sido establecidas.

NO HAY CÁMARAS DE SEGURIDAD

La investigación policial también busca determinar por qué los organizadores del evento retiraron evidencias de la escena. La zona tampoco cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los agentes continúan recopilando información para identificar y ubicar a los responsables.