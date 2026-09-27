Chorrillos: combi a toda velocidad embiste a mototaxis

Una pasajera resultó gravemente herida luego de que una combi de transporte público impactara contra un grupo de mototaxis en la avenida San Juan, en el distrito de Chorrillos. El vehículo habría circulado a gran velocidad antes de terminar chocando contra las unidades menores que se encontraban estacionadas cerca de un taller automotriz.

Según vecinos y transeúntes, en esta zona se registran frecuentes accidentes debido a la falta de semáforos y al exceso de velocidad con el que circularían algunas unidades de transporte público. También señalaron que los conductores suelen competir por pasajeros, situación que incrementaría el riesgo de choques en los estrechos cruces de esta vía.

Tras el impacto, la mujer que viajaba como pasajera en una de las mototaxis resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a un centro médico. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y establecer la responsabilidad del conductor de la combi.

POSIBLE FALLA MECÁNICA

Entre las primeras hipótesis que manejan los agentes se encuentra una posible falla mecánica, debido a que los frenos del vehículo habrían dejado de funcionar. Asimismo, se realizan las diligencias correspondientes para determinar si el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.