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27/09/2026

San Luis: falso repartidor es detenido tras intensa persecución

El sujeto habría utilizado una bolsa y una chaqueta de repartidor para desplazarse luego de un robo reportado inicialmente en Surquillo.



Un sujeto que se hacía pasar por repartidor fue detenido tras una persecución por las calles de San Borja y San Luis. El intervenido habría utilizado una bolsa y una chaqueta de repartidor para desplazarse luego de un robo reportado inicialmente en Surquillo.

El sospechoso emprendió la fuga en motocicleta y recorrió varias calles a gran velocidad. Durante la persecución habría cruzado semáforos en rojo e incluso circulado por las veredas, poniendo en riesgo a peatones y conductores. Finalmente, perdió el control de la motocicleta y fue alcanzado por el personal de seguridad.

VECINO AYUDÓ A REDUCIR A DELINCUENTE

Un agente de seguridad y un vecino ayudaron a reducir al sujeto y mantenerlo en el suelo hasta la llegada de la Policía. Una residente de la zona relató que escuchó gritos y un fuerte estruendo antes de observar la intervención del presunto delincuente, quien habría terminado chocando durante su huida.

Vecinos señalaron que los robos serían frecuentes en la zona, especialmente de bicicletas y establecimientos comerciales. También pidieron mayor presencia policial, pues aseguraron que los hechos delictivos continúan cuando los agentes se retiran del sector.


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