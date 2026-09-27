San Luis: falso repartidor es detenido tras intensa persecución

Un sujeto que se hacía pasar por repartidor fue detenido tras una persecución por las calles de San Borja y San Luis. El intervenido habría utilizado una bolsa y una chaqueta de repartidor para desplazarse luego de un robo reportado inicialmente en Surquillo.

El sospechoso emprendió la fuga en motocicleta y recorrió varias calles a gran velocidad. Durante la persecución habría cruzado semáforos en rojo e incluso circulado por las veredas, poniendo en riesgo a peatones y conductores. Finalmente, perdió el control de la motocicleta y fue alcanzado por el personal de seguridad.

VECINO AYUDÓ A REDUCIR A DELINCUENTE

Un agente de seguridad y un vecino ayudaron a reducir al sujeto y mantenerlo en el suelo hasta la llegada de la Policía. Una residente de la zona relató que escuchó gritos y un fuerte estruendo antes de observar la intervención del presunto delincuente, quien habría terminado chocando durante su huida.

Vecinos señalaron que los robos serían frecuentes en la zona, especialmente de bicicletas y establecimientos comerciales. También pidieron mayor presencia policial, pues aseguraron que los hechos delictivos continúan cuando los agentes se retiran del sector.