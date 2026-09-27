Joven en estado vegetal tras ataque de vándalos

Un joven de 32 años permanece internado en el Hospital Guillermo Almenara luego de ser brutalmente golpeado por un grupo de presuntos vándalos. El ataque ocurrió el último fin de semana, cuando la víctima se encontraba junto a sus amigos para jugar fulbito. Tras la agresión, sufrió graves lesiones que lo dejaron en estado vegetal, aunque su familia señala que ha presentado una evolución durante los últimos días.

Según relató su padre, Óscar Villanueva, su hijo habría quedado en medio de un enfrentamiento protagonizado por presuntos barristas de distintos equipos. El hombre aseguró que entregó videos y otras pruebas a la comisaría y a la Fiscalía, además de señalar que uno de los intervenidos habría sido identificado como la persona que pateó a su hijo durante el ataque.

El padre cuestionó que varios de los intervenidos hayan recuperado su libertad mientras su hijo continúa hospitalizado. Según su versión, siete menores fueron liberados luego de una audiencia en la que el juez dispuso siete días adicionales de investigación, mientras que posteriormente también quedaron libres otros detenidos. Ante ello, pidió a las autoridades profundizar las diligencias y determinar responsabilidades.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La familia considera que el caso no debe ser tratado como una simple pelea y exige justicia por la grave situación en la que quedó el joven, quien además tiene un hijo adolescente. Las autoridades deberán evaluar las evidencias entregadas y esclarecer quiénes participaron en la agresión. Mientras tanto, sus familiares esperan su recuperación y que el caso no quede impune.