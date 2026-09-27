Colapsa puente Pampatama en Apurímac

El puente Pampatama, que comunica las provincias de Aymaraes y Andahuaylas, en Apurímac, colapsó luego de que dos volquetes cargados de minerales ingresaran simultáneamente a la estructura. El desplome interrumpió por completo la circulación vehicular en esta importante vía y dejó a las dos unidades atrapadas entre los restos del puente.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, no se registraron personas heridas como consecuencia del colapso. Las autoridades realizan las primeras diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente y evaluar los daños ocasionados en la infraestructura.

Pobladores de la zona señalaron que el puente ya había sido declarado en emergencia y contaba con una restricción para el tránsito de vehículos pesados. Sin embargo, los dos volquetes habrían ingresado al mismo tiempo a la estructura pese a esta prohibición, generando una sobrecarga que habría provocado el desplome.

TRÁNSITO INTERRUMPIDO

El colapso dejó interrumpido el tránsito entre Aymaraes y Andahuaylas y generó preocupación entre los pobladores, quienes esperan una intervención de las autoridades para restablecer la conexión vial. Mientras continúan las investigaciones, se deberá determinar si el ingreso de los vehículos pesados incumpliendo las restricciones establecidas fue determinante para el colapso del puente.