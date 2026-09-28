Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: conoce la agenda de su visita

A pocos días de la llegada del Papa León XIV al Perú, las autoridades presentaron detalles de la agenda que cumplirá durante su visita al país, programada del 11 al 14 de noviembre. La presentación estuvo a cargo de representantes de la Conferencia Episcopal Peruana, el Nuncio Apostólico y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El sumopontífice llegará a Lima el 11 de noviembre y, tras su arribo, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori antes de continuar con las actividades previstas en otras provincias. Durante la presentación también se dio a conocer el tema y el logotipo oficial que acompañarán la visita.

El Nuncio Apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco, destacó que la visita busca promover la unidad, la comunión, la reconciliación, la paz y la esperanza. También se hizo un llamado a los jóvenes y a las universidades para participar en las actividades de preparación para la llegada del Santo Padre, especialmente ante la misa multitudinaria que se realizará durante su visita.

APOYO LOGÍSTICO

El Gobierno peruano anunció que brindará apoyo logístico y de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades programadas. Mientras tanto, las autoridades continúan coordinando los detalles del recorrido y de las actividades que cumplirá el papa León XIV durante sus cuatro días en el país.