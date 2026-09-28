Conozca cómo marcar correctamente la cédula este domingo 4 de octubre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó una guía para los ciudadanos que acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre, con el objetivo de que puedan identificar correctamente la cédula que recibirán y emitir su voto sin inconvenientes. Los modelos varían de acuerdo con el distrito y las autoridades que serán elegidas.

En las regiones, los electores que viven en capitales de provincia recibirán una cédula con hasta cuatro columnas para elegir gobernador y vicegobernador regional, consejero regional provincial, alcalde y regidores provinciales, además de alcalde y regidores distritales. En otros distritos de capital de provincia fuera de Lima, la cédula tendrá las secciones correspondientes a las autoridades regionales y municipales provinciales.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos de 42 distritos, con excepción de Lima Cercado, recibirán una cédula con dos columnas para elegir a las autoridades municipales provinciales y distritales. En el caso de los electores del Cercado de Lima, la cédula tendrá una sola columna, destinada a la elección de las autoridades municipales de ámbito provincial.

MARCA CORRECTAMENTE

La ONPE recordó que, para que la marca sea válida, debe realizarse mediante una cruz o un aspa y el punto de intersección de ambas líneas debe ubicarse dentro del recuadro de la organización política elegida. Además, se precisó que es posible realizar un voto cruzado, es decir, escoger organizaciones políticas diferentes en cada elección, debido a que cada elección es independiente. Los electores pueden consultar información y material de orientación en la plataforma habilitada por la ONPE antes de acudir a votar.